Lutto nel mondo della Diocesi: si è spento lo storico collaboratore Mario Tondini

Vasto cordoglio in città per la scomparsa a 76 anni Mario Tondini, a lungo impegnato in campo ecclesiale sia a livello diocesano che nella sua parrocchia di San Giuseppe Operaio e nel Movimento dei Focolari.

In diocesi è stato collaboratore nel settore amministrativo a fianco dell’economo diocesano, in particolare don Giorgio Bosini. Ha rappresentato anche la diocesi come consigliere all’interno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Sposato con Gabriella, è padre di Chiara e di Barbara, giornalista al lavoro con la diocesi nel settore televisivo. Tondini, che ha lavorato a lungo come consulente finanziario, aveva incontrato negli anni ’60 il Movimento dei Focolari con il quale si era impegnato in campo sociale e di cui è stato tra responsabili in diocesi. Consigliere comunale a Piacenza, aveva poi ricoperto vari incarichi di servizio: volontario Avo, ministro straordinario della comunione, tesoriere del Forum delle associazioni familiari, testimoniando sempre professionalità e grande umanità.

I funerali sono in programma nella chiesa cittadina di San Giuseppe Operaio venerdì 6 maggio alle 15.00; questa sera, 5 maggio, alle 20.30, sempre nella stessa chiesa, è previsto il rosario.