Castello, dalla Regione 177mila euro per il progetto del nuovo Pronto Soccorso

Mettere nero su bianco il progetto per il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Castel San Giovanni costa 177mila euro. A tanto ammonta la cifra che la Regione ha assegnato all’Azienda sanitaria locale per avviare la progettazione della nuova struttura di prima emergenza, il cui costo è stato stimato in 3 milioni e 200mila euro.

I 177mila euro della Regione servono invece per il solo progetto. Nel testo della delibera con cui la giunta regionale assegna i fondi (numero 649 del 28 aprile) si legge che “si ritiene opportuno destinare risorse complessivamente pari a € 177mila auro perché l’Ausl di Piacenza provveda all’affidamento dell’incarico di progettazione di pari importo”.

