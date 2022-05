Si è spento Mario Fornaroli, imprenditore di Rivergaro e benefattore per il suo paese

È scomparso a Milano, dopo una lunga malattia, Mario Fornaroli, imprenditore rivergarese dell’azienda piacentina Fornaroli Carta e Polimeri che si occupa di imballaggi e produzione cartiera sui mercati di tutto il mondo. Avrebbe compiuto 77 anni tra poco meno di un mese. Il tappo bianco del barattolo della crema spalmabile alle nocciole più famosa al mondo? È una sua “creatura”.

Fornaroli ha ereditato dal padre una delle aziende più importanti del panorama piacentino da quasi sessant’anni, con sedi tra Russia, Germania, Romania e Stati Uniti, tuttora in crescita. Ma è stato soprattutto un benefattore “illuminato” per il suo paese. Ha finanziato il rifacimento del portale della chiesa e l’edicola della Madonna di Caravaggio, ha acquistato il defibrillatore pubblico e parecchi anni fa fece realizzare, a sue spese, il parco giochi della frazione. A Rivergaro, finanziò gran parte di un’ambulanza per la Pubblica Sant’Agata e realizzò la prima zona per internet wi-fi. Da anni finanziava le attività Centro di Lettura.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’