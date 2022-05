Scuola: in arrivo dal Pnrr 440mila euro per un nuovo istituto a Lugagnano

C’è anche il Comune di Lugagnano tra i destinatari di fondi Pnrr per la costruzione di nuove strutture scolastiche, per un importo di oltre 440mila euro. In regione sono 23 le nuove scuole che sorgeranno grazie ad un maxifinanziamento di oltre 145 milioni di euro in arrivo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I nuovi edifici scolastici, che prenderanno il posto di vecchie strutture spesso non più adeguate, fanno parte dei 216 progetti inseriti nelle graduatorie regionali approvate dal ministero dell’Istruzione, a conclusione del bando unico nazionale, emanato nel dicembre scorso, per selezionare gli interventi finanziabili, area per area.

Gli interventi approvati, che rientrano nella programmazione regionale, sono stati individuati sulla base di criteri che riguardano le caratteristiche dell’edificio scolastico preesistente da sostituire (vetustà della struttura, classe energetica, indice di vulnerabilità sismica, ecc.) e quelle dell’area che ospiterà la nuova scuola, con riguardo in particolare al rischio idrogeologico e alla localizzazione in zone montane e interne.