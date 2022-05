Castello, niente Tosap fino al 30 giugno per bar e ristoranti. In arrivo due isole pedonali

Fino al 30 giugno baristi e ristoratori di Castel San Giovanni saranno esentati dal pagamento della Tosap mentre lungo via Mazzini da giugno verranno istituite due isole pedonali. Sono gli ultimi provvedimenti che riguardano baristi e commercianti. Per quel che riguarda la tassa di occupazione del suolo pubblico fino al 30 giugno chi occuperà con sedie e tavolini aree esterne al locale non pagherà la relativa tassa. Fanno eccezione i dehor fissi che continuano a pagare. L’esenzione sarà a carico delle casse del comune.

“Essendo finito lo stato di emergenza – dice l’assessore Wendalina Cesario – baristi e ristoratori avrebbero dovuto ricominciare a pagare ma abbiamo deciso di accollarci noi, per il momento, tale spesa”.

Per quel che riguarda via Mazzini verrà suddivisa in due isole pedonali. Ad essere chiuse completamente al traffico saranno la parte di via compresa tra via fratelli Bandiera e via Calvi, quella tra via Bixio e corso Matteotti. Resterà aperto il tratto centrale, tra via Calvi e via Bixio “per consentire al traffico cittadino – dice Cesario – di scorrere”. Il riferimento è al fatto che in città sono presenti, o stanno per partire, diversi altri e la paura è che si crei un imbuto in mezzo al centro storico.