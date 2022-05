Autobus esce di strada e finisce nel canale: passeggeri impauriti, nessun ferito grave

Un autobus di linea di Seta è uscito di strada ribaltandosi in un canale sulla Strada Agazzana, al bivio con Vallera. E’ accaduto incontro alle 14.30 di oggi, 9 maggio. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che, fortunatamente, non avrebbe provocato feriti seri. La strada è stata chiusa al traffico in un senso di marcia, per consentire l’intervento di vigili del fuoco e ambulanze. I passeggeri, tra cui diversi studenti, sono stati evacuati dal mezzo e sono stati messi in sicurezza. Per loro attimi di paura, ma senza gravi conseguenze. Pesanti i disagi alla circolazione.

