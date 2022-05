Maxi-rissa notturna all’esterno di un bar: due feriti. Identificate 15 persone

Violenta rissa all’esterno di un bar di via Emilia Pavese, a Piacenza, nella notte fra venerdì e sabato: al termine dello scontro, due giovani sono stati portati all’ospedale in ambulanza. Sul fatto indagano i carabinieri.

Fortunatamente i due ragazzi non hanno riportato gravi ferite.

Da quanto si è appreso, due venticinquenni hanno avviato un animata discussione in un bar che si trova lungo via Emilia Pavese, a causa di un apprezzamento di troppo nei confronti di una ragazza. Ben presto sono passati dalle parole alle minacce e agli insulti. Alla fine spintoni e poi le vie di fatto: calci e pugni.

Qualcuno che ha assistito alla scena, comprensibilmente preoccupato, ha telefonato ai soccorsi. Ma nel frattempo la rissa si gonfiata e i il numero dei partecipanti è aumentato, non si è capito bene se per dividere i contendenti o per aiutare l’uno o l’atro.

Sul posto sono arrivate pattuglie dei carabinieri e della polizia. I militari dell’Arma alla fine hanno identificato una quindicina di persone.

