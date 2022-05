Podenzano, ciclista investita da un’auto alla rotonda di Altoè: trasportata in ospedale

E’ finita al Pronto Soccorso la ciclista di 55 anni rimasta coinvolta questa mattina, poco prima delle 9, in un incidente stradale a Podenzano. Alla rotonda di Altoè, per cause ancora da accertare, un’auto diretta in paese e la bicicletta con in sella la 55enne si sono scontrate. Ad avere la peggio, come detto, la donna alla guida del velocipede, finita a terra in seguito all’incidente.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Pubblica assistenza Valnure, che ha soccorso e trasportato all’ospedale la 55enne. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Illesa la conducente dell’auto. Alla polstrada il compito di effettuare i rilievi.