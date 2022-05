Spaccata alla tabaccheria di Pontenure: inseguiti, i ladri abbandonano il bottino

Oltre 500 pacchetti di sigarette dal valore di circa 3mila euro e gratta e vinci per un valore totale di 500 euro. E’ quanto hanno abbandonato a Borghetto una banda di ladri che, dopo aver rubato la refurtiva da un bar tabaccheria di Pontenure, sono stati scoperti grazie al sistema di videosorveglianza di Metronotte Piacenza che ha subito allertato i carabinieri.

Inseguiti dalle guardie giurate e dai militari del Radiomobile e della locale stazione, i malviventi hanno abbandonato l’auto per poi fuggire nei campi. A bordo die veicolo usato per il colpo, sono stati rinvenuti gli attrezzi con i quali i ladri si sono introdotti nella tabaccheria. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei malviventi.