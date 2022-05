Figlia nata prematura, il racconto nel libro di Eliana Danielli, moglie di Scazzola

Eliana Danielli è mamma di una ragazza, Virginia Marialinda di 13 anni, sana, solare e con grandi aspirazioni, ma che alla nascita ha dovuto lottare per vivere perché prematura di 28 settimane.

I mesi di apprensione vissuti da Eliana e dal marito Cristiano Scazzola, allenatore del Piacenza Calcio, la rabbia, il dolore, la speranza e l’amore raccontati nel libro “Tu in una mano. 640 grammi di amore” che Eliana ha voluto scrivere come testimonianza, ma anche come aiuto morale e concreto a quelle famiglie che si trovano nelle condizioni che loro stessi hanno vissuto.

Il libro ha infatti lo scopo di raccogliere fondi che, garante la stessa autrice, saranno devoluti in parte all’Unità di terapia intensiva neonatale e pediatrica dell’ospedale “Gaslini” di Genova e in parte alle famiglie dei bambini ammalati, che hanno difficoltà economiche. Il libro è stato presentato per la prima volta nel territorio piacentino a Ponte dell’olio, nella sala consiliare del Comune che ha dato il patrocinio, grazie all’iniziativa dell’associazione “Il Cassetto delle idee”.

Una serata coinvolgente e commovente in cui Eliana, sollecitata anche dalla moderatrice Lidia Fummi del Cassetto delle Idee, ha raccontato quel periodo drammatico e di grande emotività vissuto con il marito Cristiano, anch’egli presente all’evento insieme ai componenti dello suo staff, dei dirigenti e soci ed alcuni giocatori del Piacenza Calcio, tra cui il capitano Alessandro Cesarini.