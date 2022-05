Sorpreso mentre cede cocaina, in casa droga e contanti: 28enne arrestato

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Bobbio, nel pomeriggio di ieri a Piacenza, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 28enne straniero, disoccupato.

I militari, che stavano svolgendo un programmato servizio di prevenzione e repressione contro lo spaccio di droga, hanno sorpreso il giovane in città mentre cedeva sostanze stupefacenti a un 44enne. Il pusher è stato trovato con addosso altre cinque dosi di cocaina per complessivi cinque grammi.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati ulteriori 36 grammi di cocaina, circa 20 grammi di hashish, otto cellulari, materiale vario atto al confezionamento e alla pesatura della droga e novemila euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti, il pusher invece è stato condotto in caserma, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e trattenuto presso le camere di sicurezza di via Beverora in attesa del rito direttissimo previsto per il pomeriggio di oggi.