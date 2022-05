Prevenzione, sabato 14 maggio torna l’Oral Cancer Day sul Pubblico Passeggio

Torna l’Oral Cancer Day. Sabato 14 dalle 9 alle 16.30 sul Pubblico Passeggio sarà allestita una tensostruttura: dentro nove specialisti dell’Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) di Piacenza effettueranno un esame delle mucose orali e daranno informazioni sul tumore del cavo orale.

“A Piacenza ogni anno registriamo una decina di nuovi casi – segnala la nuova presidente dell’Andi Sara Cardinali, che ha raccolto il testimone dell’associazione da Mario Maestri risultando eletta all’unanimità per i prossimi tre anni – sono pochi, ma ci preoccupa il fatto che i tumori del cavo orale siano in aumento fra i giovani a causa del consumo di alcol e del fumo. Fra l’altro, se non curati, risultano molto invasivi”.

Dal 2006 l’Andi organizza l’Oral Cancer Day: solo gli ultimi due anni la manifestazione è stata sospesa, ma quest’anno torna grazie anche alla collaborazione di Croce Rossa e di alcuni sponsor privati.

“È un’iniziativa molto attesa – spiega Nicola Barbieri, che è il referente della manifestazione – anche negli anni scorsi erano circa 200 i piacentini che si sottoponevano ai controlli durante la giornata: lo screening è rapido e vedrà impegnati nove dentisti”.