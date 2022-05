Sciame d’api in aula nella succursale del Colombini, studenti traslocano

Niente lezione se l’aula è “chiusa per sciame”. È successo anche questo in una classe di una succursale del liceo Colombini di via Negri dove alcune api hanno preso possesso della stanza e hanno obbligato gli studenti e insegnanti a trovarsi un’altra collocazione. Si è trattato di uno sciame in movimento che ha trovato momentaneo rifugio proprio all’interno dell’edificio.

La sorpresa è di questa mattina quando sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Piacenza dopo la segnalazione dell’invasione di parecchi insetti volanti all’interno di una classe. Una presenza tale da non consentire il normale svolgimento della lezione, nel timore che potesse trattarsi di pericolose vespe. Invece, come constatato dai pompieri, si trattava di api, insetti preziosissimi da tutelare.

Per questo, la “palla” è passata ad un esperto apicoltore per capire come sbrogliare la faccenda senza colpire di insetticida. “I ragazzi sono stati subito spostati in un’altra aula dove hanno potuto proseguire la lezione” spiega la dirigente scolastica dell’istituto Colombini Monica Ferri. “Poi ci è stato consigliato di chiudere l’aula e lasciare in pace le api per qualche giorno: probabilmente lo sciame lascerà la classe in autonomia, per dirigersi altrove”.