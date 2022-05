Salvate 135 persone con il defibrillatore: “E’ un contagio per la vita”

Sono 135 i piacentini colpiti da arresto cardiaco salvati grazie all’utilizzo defibrillatore. Le apparecchiature salva vita sono molto diffuse sul nostro territorio grazie a Progetto Vita. Sono 1.200 quelli presenti. Per ricordare l’importanza di questo prezioso strumento oggi, 14 maggio, sono scese in campo associazioni e forze dell’ordine per unirsi al “Defibrillation Day”, giornata nazionale per sensibilizzare alla defibrillazione precoce con prove pratiche dimostrative nelle strade e nelle piazze.

Tre mosse per salvare una vita. L’evento si è svolto tra piazze, scuole, palestre, associazioni, per promuovere la cultura della defibrillazione precoce, partendo dall’esperienza di volontarie e volontari e dal radicamento territoriale delle pubbliche assistenze Anpas.

Cuore ideale della manifestazione sarà Piacenza. Punto focale degli eventi piazza Cavalli e palazzo Gotico: nella nostra città, alla mattina, si sono dati appuntamento i rappresentanti di Progetto Vita, ANPAS, IRComunità APS e Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, in collaborazione con l’Azienda Usl di Piacenza e l’associazione Morosini “Moro per Sempre”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di Anpas con l’associazione Progetto VITA-ODV e con IRComunità-APS con le quali lo scorso 28 febbraio è stato sottoscritto un protocollo di intesa per il progetto FACILEDAE. Le organizzazioni, che si sono impegnate a far promulgare dal Parlamento la recente Legge 116/2021, che rende possibile l’utilizzo del defibrillatore a tutti i cittadini senza alcuna responsabilità e senza l’obbligo di una certificazione a seguito di un corso specifico, solleciteranno i Ministeri competenti all’emanazione dei decreti attuativi chiedendo anche alle Regioni l’eliminazione delle farraginose procedure burocratiche per la formazione all’uso del defibrillatore. Congiuntamente saranno realizzati spot televisivi e studi scientifici.

“Dopo 20 anni dall’inserimento del primo defibrillatore a uso pubblico – sottolinea Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita – siamo orgogliosi di portare nelle 150 piazze italiane che partecipano a questo evento Defibrillation Day 2022 il semplice messaggio che chiunque può salvare una vita con tre semplici gesti. E durante la mattina è stato eletto Marcello Segre cavaliere del cuore 2022. E’ stato salvato in aereo ed è presidente dell’Associazione italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco”.