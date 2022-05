Vigili del fuoco, formati nuovi operatori di macchina per il movimento terra

Al comando provinciale di Piacenza si è concluso il corso di formazione per operatori di macchina per il movimento terra, grazie al quale nuovi vigili del fuoco sono ora abilitati alla conduzione di pale gommate e cingolate, escavatori e apripista

Il corso, frequentato da 18vigili del fuoco delle province emiliane, e suddiviso in una parte teorica e una pratica, è terminato con la simulazione di operazioni di scavo, di caricamento su mezzi pesanti di terra e simulando la predisposizione di un’area per l’allestimento di un campo base post-sisma.

