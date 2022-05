Esplode un termosifone dopo la pulizia con l’acido: spavento in via Negrotti

Momenti di grande paura nella serata del 16 maggio a Piacenza in zona stadio dove i cittadini hanno udito un boato. In via Negrotti sono intervenuti i vigili del fuoco e all’esterno di un’abitazione hanno trovato un termosifone distrutto. Pare che i proprietari avessero utilizzato dell’acido per la pulizia e con le elevate temperature della giornata si è innescata una reazione che ha portato all’esplosione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà