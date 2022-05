Travo, dal Trebbia alle vette senza fatica: inaugurato il noleggio e-bike

Si potranno macinare chilometri e chilometri senza fare troppa fatica, neanche in salita. Così, senza dover badare al fiato corto o concentrarsi sul ritmo della pedalata, ci sarà tutto il tempo per godersi il panorama incantevole della Val Trebbia. A Travo la nuova stazione di noleggio di biciclette elettriche (o meglio, a pedalata assistita) è finalmente una realtà: la nuova struttura di via Dalla Chiesa (zona piscina) è stata affidata all’associazione Rockandrivers ed è stata inaugurata sabato 14 maggio. Adesso, anche per i meno allenati, non ci sono più scuse per non avventurarsi sui sentieri del Pillerone, per salire sulle due Pietre o per farsi una sgambata fino a Perino. Si parcheggia l’auto, si salta in sella e ci si diverte.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’