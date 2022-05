“Fallisce” la prova di caccia e viene abbandonata: setter salvata dalle guardie zoofile

Secondo il suo padrone aveva un “difetto”: quello di non essere adatta alla caccia. Così la piccola Dea, giovane e bellissima setter inglese, è diventata un “inutile fardello” per il suo proprietario, il quale dalla sua dimora bresciana ha viaggiato fin sulle colline arquatesi per poi abbandonarla.

Una storia che però ha un lieto fine: l’animale è stato infatti recuperato da un gruppo di ragazzi a San Lorenzo di Castell’Arquato, gli stessi hanno constatato come Dea fosse assetata e affamata, il pelo sporco e cosparso da baccelli spinosi, nonché con un’infestazione massiccia da parassiti. Dopo averla soccorsa hanno quindi chiamato le guardie zoofile di Enpa.

“Il setter – spiega il capo Nucleo guardie Enpa Michela Bravaccini – è stato recuperato e portato al sicuro presso il canile Rifugio del Cane, gestito dall’associazione Asilo del cane di Castell’Arquato, mentre le guardie di Enpa hanno subito iniziato la ricerca del proprietario”.

Grazie al microchip installato sotto la cute del Cane le guardie hanno rintracciato il proprietario: si tratta di un uomo residente a Brescia, denunciato per abbandonato di animale. La piccola Dea è ora ben accudita e coccolata.