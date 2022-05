Settimana della Celiachia, nelle mense scolastiche menù senza glutine

Oggi, giovedì 19 maggio, in occasione della Settimana nazionale della Celiachia, è stato servito in tutte le mense scolastiche del Comune di Piacenza un menù senza glutine. Si tratta di un’iniziativa, dal titolo “Tutti a tavola, tutti insieme! Le giornate del menù senza glutine”, promossa dall’Associazione Italiana Celiachia, cui l’amministrazione comunale ha accordato il patrocinio, che ha lo scopo principale di diffondere la conoscenza di questo tipo di intolleranza alimentare, di aiutare i bambini che ne soffrono a sentirsi correttamente integrati in mensa e tra i coetanei, e di far capire a tutti gli alunni e alle loro famiglie che mangiare senza glutine è possibile, anche in modo gustoso. Più in generale, l’evento si è offerto come spunto anche per sensibilizzare i piccoli rispetto al tema della diversità alimentare, sia essa dovuta a condizioni di salute, intolleranze o a scelte di tipo etico – religioso.

Nell’occasione, l’assessore alle Politiche scolastiche ed educative Jonathan Papamarenghi, accompagnato dai referenti del comune e da alcuni rappresentanti dell’Aic Emilia-Romagna, si è recato a pranzo alla scuola primaria “2 Giugno” in via Raffaello Sanzio 17, a Piacenza, per condividere il menu con gli alunni. Le singole scuole possono decidere di aderire a un percorso di approfondimento, gratuito, dal titolo “In fuga dal glutine”, proposto sempre dall’Aic, che prevede occasioni di formazione per gli insegnanti e la fornitura di materiali didattici pensati per lavorare in classe sul tema della diversità alimentare.

Per approfondimenti e maggiori informazioni: wwww.aicemiliaromagna.it, www.settimanadellaceliachia.it, segreteria Aic Emilia Romagna: tel. 059/454462 – [email protected]