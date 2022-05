Si aprono le porte degli edifici storici: da ammirare villa Caramello a Fontana Pradosa

Hanno fatto la storia delle provincie di Parma e Piacenza. Famiglie nobiliari che hanno scandito la vita politica, sociale ed economica di queste zone: e domenica sarà possibile intraprendere un viaggio alla scoperta degli edifici che hanno ospitato le vicende dei Tarasconi, dei Paveri Fontana e dei Soragna, per capire e conoscere i loro segreti e quelli dell’intero territorio.

È un percorso particolarmente interessante quello organizzato dall’Associazione Dimore Storiche Italiane – Emilia Romagna per le provincie di Parma e Piacenza in occasione della Giornata Nazionale in programma domenica 22 maggio. Sarà infatti possibile visitare gratuitamente, previa prenotazione online, gli edifici di Palazzo Tarasconi a Parma, di Villa Paveri Fontana a San Ruffino, di Villa Meli Lupi a Vigatto e, in provincia di Piacenza, di Villa Caramello a Fontana Pradosa.

“Quella delle dimore storiche è una rete unica, dall’immenso valore sociale, culturale ed economico che i proprietari si impegnano quotidianamente a custodire e a valorizzare – afferma Beatrice Fontaine, presidentessa dell’Associazione Dimore Storiche Emilia Romagna – oltre a essere un patrimonio storico architettonico di rara bellezza, questi edifici sono anche il perno per lo sviluppo di una economia circolare per i borghi in cui si trovano. Il 54% di tali immobili è infatti ubicato in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20mila abitanti e, nel 29% dei casi, addirittura sotto i 5mila residenti”.

L’iniziativa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), ha ricevuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Mini-stero della Cultura, del Ministero del Turismo e di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo. Da quest’anno Media Partner dell’evento sarà il TGR Rai. Quest’anno torna anche il concorso fotografico promosso da ADSI e Photolux, in collaborazione con Instra-gramers Italia ETS, e rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Le migliori foto delle dimore caricate su Instagram con l’hashtag #challengeadsi2022 saranno oggetto di una mostra virtuale accessibile sui siti web di ADSI e Photolux Festival. Il/La vincitore/rice assoluto/a avrà poi diritto ad una visita speciale dedicata in una dimora storica della propria città di residenza.

Si consiglia di rimanere sempre aggiornati sull’evoluzione delle misure a contrasto del coronavirus e si rende noto che è necessario prenotare la propria visita gratuita per recarsi alla dimora prescelta al sito: www.adsi.it/giornatanazionale.