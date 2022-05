“Taser alla polizia per difendersi”: Molteni della Lega oggi a Piacenza

“Il 30 maggio porteremo finalmente a Piacenza i taser per la Polizia di Stato. E da oggi le amministrazioni comunali che lo vorranno potranno dotare i loro corpi di Polizia locale di questo strumento di autodifesa”.

E’ l’annuncio fatto a Piacenza oggi, 20 maggio, dal sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni della Lega. L’esponente dell’esecutivo Draghi ha tenuto una conferenza stampa ai giardini di via Marinai d’Italia, nel cuore della Farnesiana, quartiere particolarmente complesso dal punto di vista della coesione sociale. Qui il Carroccio si fregia “di aver implementato il numero delle videocamere di sorveglianza, così come in altre zone della città”. Ad accompagnare Molteni, che poco prima era stato in visita istituzionale a Palazzo Scotti da Vigoleno dove ha incontrato il Prefetto Daniela Lupo, c’erano la parlamentare Elena Murelli, il consigliere regionale Matteo Rancan e diversi candidati della lista del Carroccio alle elezioni del 12 giugno.

