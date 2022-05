Grave infortunio nella mattinata di oggi alla Barabasca nel comune di Fiorenzuola. In base a quanto si è appreso, un operaio impegnato in lavori di potatura, è caduto a terra da un’altezza di oltre due metri. L’uomo è stato condotto all’ospedale di Parma dall’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà