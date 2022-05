Benedizione di Santa Rita, la devozione dei piacentini rimane fortissima

Anche quest’anno è tornata la benedizione delle auto alla chiesa di Santa Rita sullo Stradone Farnese. Fin dalla mattina tantissimi piacentini si sono presentati con macchine, moto e biciclette per ricevere la benedizione dei sacerdoti e l’immaginetta della Santa. Per il santuario dello Stradone, ma anche per la città, la celebrazione di Santa Rita è un momento molto atteso: tanti anche i volontari della parrocchia che hanno dato una mano nella distribuzione a offerta delle rose benedette. La devozione verso la Santa ha origini antiche e da molti anni i piacentini si presentano davanti alla chiesa per far benedire le vetture: stamattina però non è mancato neppure chi ha fatto benedire la sedia a rotelle su cui era seduto.

