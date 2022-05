Incendio nella notte in Strada Farnesiana: auto in sosta distrutta dalle fiamme

È stato soltanto grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, allertati dai residenti, se i danni provocati da un incendio divampato la scorsa notte intorno alle 2.30 lungo Strada Farnesiana a Piacenza sono stati relativamente contenuti.

Ad andare a fuoco è stata un’auto parcheggiata a lato della strada, in prossimità della rotonda con via Rigolli. Le fiamme hanno inghiottito la vettura sotto lo sguardo degli abitanti della zona con i vigili del fuoco ad evitare che il rogo raggiungesse altre automobili.

Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, anche i carabinieri del Radiomobile. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell’incendio.