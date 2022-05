Rissa per un posto d’auto per disabili: “Abbiamo cercato di fermarla, ma era impossibile”

Conteso un posto auto per disabili in via Capra, a Piacenza, si erano picchiati a sprangate e catenate, due erano stati i feriti portati all’ospedale. Imputati per la violenta rissa l’altro giorno in tribunale tre italiani: a testimoniare marocchini ed egiziani che hanno raccontato della disputa per il posto auto di una donna disabile, lite avvenuta nel 2016, che aveva coinvolto anche giovani donne, una delle quali colpita con uno schiaffo. Alla fine l’alterco era degenerato e i due gruppi di erano armati con catene e spranghe affrontandosi in mezzo alla strada: “Ricordo di un uomo massiccio che ripetutamente colpito con spranghe è caduto a terra” ha detto uno dei testimoni marocchini, un altro ha invece riferito davanti al giudice: “Abbiamo tentato di separarli, ma non c’era niente da fare e alla fine non abbiamo potuto far altro che lasciare che si picchiassero”. Il processo è stato rinviato.

