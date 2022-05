Rubò tre cellulari dove lavorava: giudice lo condanna a svolgere attività sociali

Macedone trentenne aveva rubato tre cellulari dall’Unieuro di via Emilia Pavese a Piacenza lo scorso novembre. I furti erano stati commessi alla risoluzione del contratto. Il giovane era stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto. Venerdì in tribunale il giudice, accogliendo l’istanza dell’avvocato Carlo Romagnoli, ha disposto, per il giovane, sei mesi di lavoro di pubblica utilità presso la cooperativa il Germoglio per quattro ore la settimana. Se il macedone svolgerà per intero il lavoro, il giudice valuterà come estinto il suo debito con la giustizia.

