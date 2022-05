Incidente a Piacenza nel primo pomeriggio di martedì 24 maggio. Una bicicletta condotta da una ragazza di 19 anni è stata urtata da un’auto all’incrocio tra via Einaudi e via Primo Maggio. La giovane è stata soccorsa e condotta in ospedale in condizioni serie. Dei rilievi si è occupata la polizia locale.

