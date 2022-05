Calendasco, partiti i lavori al palazzetto dello sport. Conclusione entro l’estate

Entro l’estate il palazzetto dello sport di Calendasco sarà più forte in caso di terremoto ma anche più efficiente dal punto di vista energetico. Per una delle strutture centrali della vita del paese, sono iniziati in queste settimane i lavori di due diversi cantieri che – per 540mila euro di opere – daranno una nuova vita alla palestra del paese. Il Comune spenderà 90mila euro perché 450mila euro provengono da contributi esterni (91mila da fondi per l’efficientamento energetico assegnati nel 2018, 152mila euro da fondi Covid e altri 144mila euro dal gestore dei servizi energetici).



Il primo cantiere è quello legato al rafforzamento sismico della struttura, in caso di terremoti. Il secondo lotto riguarda invece l’aspetto dell’efficientamento energetico: saranno sostituite tutte le lampade per l’illuminazione del campo da gioco con altre che consumano meno energia e poi sarà sostituita la caldaia esistente con una più efficiente, per il riscaldamento nella stagione invernale. La conclusione dei lavori è prevista entro l’estate per poi permettere alle società sportive di ritornare ad allenarsi al coperto con l’arrivo dei primi freddi.