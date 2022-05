Dagli Stati Uniti a Piacenza per battezzare la figlia in nome dell’amicizia

Si sono conosciuti anni fa al campus di Ucon, Università del Connecticut e poi ognuno ha intrapreso la propria strada nel mondo della ricerca ma il 24 maggio si sono ritrovati tutti a Piacenza per il battesimo della piccola Naichi Rae. E così, la celebrazione di un sacramento è stata occasione per una reunion universitaria.

Adelina e Neil, originari della Tanzania e dell’isola di Santa Lucia nei Caraibi vivono in Oregon negli Stati Uniti e hanno scelto la basilica di San Savino per battezzare la loro figlia perché a Piacenza lavora come ricercatrice Anwesha. originaria dell’India che insieme alla collega Elena ha preso contatti con la basilica di San Savino per l’organizzazione della funzione religiosa. Da Bologna sono arrivati Stefania e Adriano, madrina e padrino di Naichi Rae.

A celebrare la funzione in inglese è stato padre Nobin Joseph con don Alphonse Lukoki, parroco di San Savino.