L’ex scuola di Roncaglia è inagibile. Il seggio elettorale spostato a Borghetto?

L’ex scuola di Roncaglia resterà chiusa al pubblico. La decisione è stata presa in seguito ai risultati delle verifiche tecniche svolte dal Servizio Infrastrutture nelle scorse settimane. “A a partire da oggi quindi – riporta una nota del Comune di Piacenza – e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di agibilità e sicurezza dell’immobile e dello spazio circostante, l’ex scuola di Roncaglia e l’area esterna di pertinenza resteranno chiuse al pubblico.

Sarà inevitabile quindi individuare una sede alternativa per il seggio elettorale abitualmente allestito nell’edificio. L’amministrazione comunale ha comunicato che proporrà agli organi competenti la designazione del seggio sostitutivo nella vicina frazione di Borghetto. “Per ovviare a eventuali disagi e difficoltà negli spostamenti, si sta già provvedendo a organizzare un collegamento gratuito tramite navetta, che per l’intera giornata di domenica 12 giugno – dalle 6.45 (prima partenza da Roncaglia) alle 23.20 (ultimo rientro da Borghetto) – in concomitanza con le operazioni di voto, garantirà il trasporto degli elettori con corse ogni 20 minuti. Contestualmente, per le persone con disabilità sarà a disposizione il consueto servizio previsto dall’Ufficio Elettorale, con modalità di prenotazione che verranno definite e comunicate nei prossimi giorni” riferiscono dal Comune.

“Qualora gli accertamenti tecnici tuttora in corso confermassero la effettiva inagibilità della ex scuola di Roncaglia – conclude la nota – l’amministrazione comunale si impegna sin d’ora a definire e presentare in tempi brevi il progetto per la realizzazione di un nuovo plesso polifunzionale a servizio della frazione, con relativa area esterna sistemata a verde, all’interno del quale sarà collocato, come già previsto, anche il Centro prelievi”.