Fiege logistic organizza quattro eventi per avvicinare i giovani allo sport

Uno dei maggiori operatori presenti nel polo della Barianella, a Castel San Giovanni, Fiege logistic, ha deciso di tendere una mano ai ragazzi che, per vari motivi, anche economici, rischiano di abbandonare lo sport. Per tutti loro Fiege ha organizzato quattro maxi eventi nei maggiori impianti sportivi di Castel San Giovanni. “Gli eventi – dice Simone Losi dipendente di Fiege – li organizziamo nell’arco di quattro giornate. Mediamente ospitiamo una media di circa cento bambini per volta. I destinatari sono ragazzini di seconda e terza media non tesserati a nessuna società sportiva. È provato – aggiunge il dipendente di Fiege che è anche un istruttore di sport – che questa è l’età durante la quale si inizia ad abbandonare con maggiore frequenza la pratica sportiva”. Fiege ci mette gli istruttori, l’Istituto Comprensivo invita i ragazzi e il Comune ci mette gli impianti sportivi. “Ora vorremmo dare un seguito all’iniziativa per dare continuità al progetto” dicono gli organizzatori.

