Giocattoli senza etichetta, sequestro nel Piacentino: sanzione di tremila euro

Sequestrate 69 confezioni di giocattoli per bambini, i cosiddetti “pop up”, dal valore complessivo di circa tremila euro. L’intervento è stato condotto dai carabinieri del Nas in un bazar situato in provincia di Piacenza.

“I giochi – comunicano i militari – risultavano in parte privi di qualsiasi etichettatura e in parte privi in etichetta delle avvertenze in lingua italiana. Al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di tremila euro”.