Dopo due anni di stop torna nel weekend a Villa Braghieri “Floravilla”

Sabato 28 e domenica 29 maggio il parco di Villa Braghieri ospita la nona edizione di “Floravilla”. Il ritorno, dopo due anni di fermo, sarà in grande stile con 15 florovivaisti in arrivo da tutta Italia, 21 hobbisti e artigiani creativi, 15 produttori bio e a chilometro zero più un parterre di associazioni che si disporranno nel parco. Un’ala sarà riservata a Florabimbi con giochi in legno, letture, labirinto di stoffa.

L’entomologa Ilaria Negri sabato alle 16.00 terrà una conferenza sul tema delle api (si è appena celebrata la giornata mondiale). Si parlerà anche di ulivi e olio della Val Tidone. Ci saranno stand della Pro loco per pranzo e cena nel parco e poi ancora writers, possibilità di camminate sensoriali nei boschi della Val Tidone, visite guidate a Villa Braghieri con gli studenti del Volta a fare da ciceroni, gli acquerelli di Maurizio Immovilli e tanto altro.