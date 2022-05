Con 30 grammi di cocaina in piazza Cavalli: coppia condannata a sei mesi

Sono stati condotti alle Novate, dove sconteranno sei mesi di pena ciascuno, i due pusher (un uomo e una donna di nazionalità romena) sorpresi lo scorso marzo dalle forze dell’ordine con in tasca 30 grammi di cocaina in piazza Cavalli a Piacenza. Per gli imputati il pm aveva chiesto sei e quattro anni. Il giudice, accogliendo la tesi di “lieve entità del fatto” sostenuta dall’avvocato difensore, ha inflitto alla coppia di stranieri sei mesi di pena per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

