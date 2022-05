L’ex direttore dell’Europeo e del Secolo XIX, Lanfranco Vaccari, ha lanciato sul quotidiano Libertà un’idea per il rilancio turistico di paesi abbandonati e per salvare libri dal macero. La proposta è quella di realizzare nelle valli piacentine i “borghi del libro”, un’iniziativa che sta funzionando in Francia.

TUTTI I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’