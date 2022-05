Il 2 giugno torna la marcia della Pubblica Val Vezzeno: “Al centro le nostre bellezze”

Giovedì 2 giugno andrà in scena la seconda edizione della marcia della Pubblica assistenza Val Vezzeno. Il ritrovo per gli appassionati di camminate immerse nella natura è previsto in piazza Roma. Le iscrizioni saranno aperte dalle 7.30 alle 11.00. In piazza oltre ai volontari della Pubblica, ci saranno banchetti di espositori locali, il trucca-bimbi e lo stand gastronomico organizzato dalla Proloco Giovani Gropparello. “Una marcia, una grande festa con protagonista il nostro territorio e il valore del volontariato” lo slogan portato avanti dagli organizzatori.

“Ogni giorno ci mettiamo a servizio della comunità stando vicino alle persone nei momenti più difficili; giovedì vogliamo essere al loro fianco nell’allegria e nella spensieratezza di un evento che abbiamo organizzato per celebrare le bellezze del nostro territorio”. Sono le parole del presidente della Pubblica Stefano Bozzini, che da settimane è – insieme ai volontari dell’associazione – tra le colline gropparellesi per pulire, tagliare l’erba e segnalare quelli che saranno i quattro percorsi proposti durante l’evento.

Come l’anno scorso, il due giugno a Gropparello la festa della Repubblica è sinonimo di incontro, promozione territoriale, volontariato e desiderio di stare insieme. “Un anno fa ci siamo emozionati nel constatare la felicità delle tante persone che sono arrivate da tutta la provincia e anche da fuori per provare i nostri percorsi – spiega Bozzini -. Era la prima volta per noi ed è stato bellissimo, quest’anno abbiamo in serbo tante sorprese e nuovi sentieri, con la volontà di rivedere altrettanti sorrisi”.

Sono quattro i percorsi proposti dai volontari in divisa arancione e a ognuno di loro è stato assegnato un colore corrispondente ai codici di uscita durante le emergenze in ambulanza. Il “codice verde” dedicato a famiglie con bambini e passeggini sarà lungo due chilometri; il “codice giallo” di cinque chilometri, incentrato sulle peculiarità del capoluogo gropparellese; infine, il “codice rosso” di dodici chilometri e il “codice blu” di diciotto che dalle gole del castello di Gropparello saliranno fino ai Bersani, il borgo delle fiabe, per poi dividersi tra i sentieri, i torrenti e i boschi che caratterizzano le colline del comune. Tutto il ricavato dell’evento sarà destinato alla Pubblica assistenza Val Vezzeno e ai servizi che quotidianamente offre alla propria comunità.

L’APPROFONDIMENTO SULLE INZIIATIVE DELLA PUBBLICA ANCHE SU LIBERTA’

ALCUNE FOTO SCATTATE SUI PERCORSI DELLA MARCIA: