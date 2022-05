In crociera pagano gioielli ma carta di credito vuota. I legali: “Ambito extraterritoriale”

Due piacentini, in crociera nel Mediterraneo, acquistano con carte di credito risultate clonate, monili e orologi per 11 mila euro nelle gioiellerie della nave. L’altro giorno in fase preliminare davanti la Gup, gli avvocati Roberto Bernocchi e Marco Menta hanno fatto presente al giudice che il presunto reato sarebbe stato commesso in acque internazionali e su una nave battente bandiera maltese e che quindi il tribunale di Piacenza non poteva essere competente per quanto contestato ai loro assistiti.

Gli avvocati hanno anche eccepito dati incompleti nel capo d’imputazione. Alla fine il giudice ha accolto l’ultima delle eccezioni degli avvocati e rinviato l’udienza preliminare a fine anno. I due erano partiti da Civitavecchia qualche mese fa per una crociera di otto giorni. Sbarcati al termine della vacanza a Santa Maria Ligure avevano trovato ad attenderli i carabinieri, una banca aveva infatti segnato delle operazioni d’acquisto irregolari con carte di credito clonate e in qualche modo riconducibili a de piacentini.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’