Piante e prodotti bio: successo per Floravilla nel parco di Villa Braghieri a Castello

A Castel San Giovanni il parco di Villa Braghieri si è vestito dei colori della primavera. Floravilla, la mostra mercato dei fiori e della piante da giardino, ha riunito da questa mattina nel parco di Villa Braghieri florovivaisti in arrivo da tutto il nord Italia. In esposizione ci sono rose, piante grasse, clematis, garofani e gerani, lavanda, piante aromatiche, prodotti bio. Una vera e propria rassegna del verde, tutta dedicata a chi ha a cuore non soltanto la cura del verde, ma più in generale la cura dell’ambiente. Una parte del parco è dedicata ai bambini con giochi di una volta. Un’altra parte ad hobbisti e artigiani. I volontari della Pro loco gestiscono gli stand gastronomici a pranzo e cena. A scandire i vari momenti della giornata mini conferenze ed eventi collaterali, tra cui anche la mostra di acquerelli di Maurizio Immovilli. “Una giornata per chi ha a cuore la bellezza ha detto il sindaco Lucia Fontana durante il momento inaugurale. Floravilla prosegue anche domani. Il programma completo su www.floravilla.it

