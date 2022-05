Due C premiato come uno dei migliori operatori italiani da BMW Bank

La valorizzazione di un territorio passa anche dall’esaltazione delle proprie eccellenze produttive e dai riconoscimenti che certificano un cammino di crescita e successo. E’, in questo senso, un premio significativo quello assegnato alla concessionaria piacentina Due C del gruppo Carteni che ha conquistato il titolo di “Dealer Ambassador 2022” per il settore moto dalla filiale italiana di BMW Bank, società finanziaria del BMW Group. Nei giorni scorsi il Ceo della finanziaria Enrico Mascetti ha consegnato il premio nelle mani di Giuseppe Carteni. “I requisiti utilizzati per la valutazione finale – ha spiegato Mascetti – sono stati individuati all’interno di 3 diverse aree di indagine: la trasparenza, intesa come capacità di illustrare l’offerta dei prodotti BMW Bank e di dettagliarne anche gli aspetti tecnici fornendo tutta la documentazione necessaria, richiesta per la trasparenza bancaria; la consulenza intesa come la capacità di offrire un servizio di guida sul tema finanziario realmente professionale; il follow-up inteso come una corretta gestione della relazione con il cliente lungo tutto il ciclo di vita contrattuale”. Il dottor Carteni ha espresso la sua piena soddisfazione a nome di tutto lo staff coinvolto nel premio che arriva dopo un anno di lavoro e di impegno sul fronte della customer experience: “Si tratta di un riconoscimento che ci riempie di orgoglio – ha aggiunto Giuseppe Carteni, presidente del Gruppo Carteni di cui fa parte la concessionaria Due C – Viene premiato lo sforzo di un team competente che è attento ad ogni dettaglio mentre cerca la condotta più adeguata nella relazione con il cliente. Ci impegneremo al massimo per cercare di mantenere gli stessi risultati che ci hanno permesso di raggiungere determinati traguardi”.

