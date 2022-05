L’agricoltura ha sete: alla Cattolica corso gratuito per l’utilizzo delle risorse irrigue

I cambiamenti climatici espongono la nostra agricoltura a sempre maggiori incertezze riguardo all’andamento della temperatura e della piovosità. Nel passato una buona piovosità primaverile era più che scontata specie nelle aree montane e collinari; oggi, con il susseguirsi di annate sempre più siccitose e con piovosità irregolare, l’approvvigionamento e l’utilizzo delle acque di irrigazione diventa un tema centrale per la sopravvivenza dell’agricoltura, sia in aree collinari che di pianura.

A questo scopo si terrà dal 6 al 10 giugno il corso a partecipazione gratuita “Captazione ed utilizzo delle risorse irrigue in ambiente collinare e montano” organizzato nell’ambito del progetto Alfonsa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza in collaborazione con il Consorzio di Bonifica di Piacenza. “Il percorso mira a fornire le informazioni fondamentali a studenti e tecnici per valutare le possibili fonti e opere idrauliche per l’approvvigionamento idrico a scopo irriguo in ambiente collinare e montano, al fine di sostenere la produttività agricola in queste zone” illustra Sergio Tombesi, coordinatore del corso.

Continua il Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza Luigi Bisi: “Partecipiamo attivamente alla proposta didattica dell’Università Cattolica mettendo a disposizione le competenze e l’esperienza di nostri tre ingegneri Chiara Celada, Francesco Mantese e Debora Siviero. A loro una docenza composta sia da incontri teorici sia da visite tecniche per trasmettere concetti legati alla realizzazione di laghi e pozzi irrigui. Opere presentate a 360 gradi, dalla progettazione alla realizzazione, passando per l’iter autorizzativo e burocratico». Il corso è gratuito e le lezioni si svolgeranno in presenza presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Il programma comprende 18 ore di lezione in aula più due visite in campo. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 giugno, per informazioni Formazione Permanente Piacenza Università Cattolica di Piacenza, tel. 0523 599393 email [email protected]