“Così abbiamo superato le barriere del Covid”: premiata una classe del Tutor

“Arte e tradizioni: veicoli per una vera integrazione” è il titolo dell’iniziativa promossa da Tutor e Rotary Club Piacenza Farnese con l’obiettivo di favorire processi di integrazione e accettazione tra gli studenti. A distinguersi in questo percorso è stata una classe seconda del corso per operatori dei trattamenti estetici, che è stata premiata alla presenza del vicesindaco Elena Baio, i referenti di Rotary Club Piacenza Farnese Giorgio Croci e Donatella Zavaroni, la pedagogista Paola Gemmi, lo psicologo Stefano Sartori, l’esperta in armocromia Anna Maria Ghelfi e il presidente di Tutor Gian Paolo Tosi Ricci Oddi insieme al direttore Mirco Potami. L’incontro conclusivo è stato moderato dalla giornalista di Telelibertà Marzia Foletti. Tutti i dettagli nel servizio del Tgl qui sopra.