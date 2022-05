Piacenza piange la scomparsa di Fausto Fiorentini: docente, giornalista e scrittore

Se ne è andato all’età di ottant’anni Fausto Fiorentini, giornalista, insegnante e scrittore molto noto nel Piacentino.

Nato a Carpaneto nel 1941, nel 1958 aveva iniziato a collaborare con “Libertà” come corrispondente; nel 1964 era passato al “Nuovo Giornale”. Contemporaneamente aveva iniziato la sua attività principale, l’insegnamento di italiano e storia, impegno che ha svolto, fino alla pensione, in tre istituti superiori piacentini: “Romagnosi”, “Einaudi” e “Tramello”.

Docente quasi sempre nel triennio, ha arricchito il suo lavoro con l’insegnamento della storia piacentina attraverso apposite dispense. È stato, inoltre, tra i promotori di una nuova stagione del giornalismo studentesco, a cui ha dedicato un libro (“Il giornale d’istituto”) giunto alla seconda edizione.

Nel giornalismo si è spesso interessato di cronache culturali e questo lo ha portato a sviluppare un proprio impegno nella ricerca: da anni è consigliere del Comitato di Piacenza dell’Istituto per la storia del Risorgimento nei cui convegni spesso interviene con propri contributi.

Nel 1970 ha firmato il suo primo libro (una guida della diocesi) a cui se ne sono aggiunti nel tempo diversi altri. Dal 1997 è responsabile dell’Ufficio Stampa della diocesi di Piacenza-Bobbio e in questo periodo ha rivolto il suo impegno ad una pubblicistica tesa ad approfondire fatti e personaggi del mondo religioso.

Per la Storia di Piacenza (Ed. Tip.Le.Co.) ha curato per l’‘800 e il ‘900 il capitolo dell’industria, e, per i due tomi del ‘900, anche quelli del giornalismo, della scuola, del credito e dell’agricoltura. Figura tra gli autori della “Storia della diocesi” della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Suoi libri sono dedicati a personaggi piacentini, alle chiese della città, alla Banca di Piacenza, ai santi piacentini, alle vie cittadine (2 voll.); con “Piacenza Cristiana” ha illustrato i possibili itinerari per “leggere” il patrimonio culturale religioso piacentino; ha dedicato monografie a G. Berti e ai preti A. Corbelletta, S. Pergolotti, F. Molinari, card. E. Tonini, S. Dallavalle, A. Concari, G. Venturini, E. Coroli, G. Biolzi. Ha pure firmato i volumi sulla storia della Democrazia Cristiana a Piacenza, sul magistero del vescovo Luciano Monari, sulle parrocchie di Celleri di Carpaneto e del Corpus Domini in città e sulla missione diocesana in Brasile.