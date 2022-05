Via Vaiarini, un mosaico realizzato dagli studenti ricorda Zaira Aitali

D’ora in poi accanto alla panchina rossa contro la violenza alle donne posta nelle scorse settimane dall’associazione Città delle donne, Zahira Aitali sarà ricordata anche da un piccolo mosaico. Tessere di pietra che riproducono un volto sorridente e una rosa per l’eternità. Si tratta di un progetto artistico svolto dalla scuola media Calvino e dall’Istituto Tramello e Cassinari: un mosaico in memoria di Zahira, vittima di femminicidio in via Boscarelli nel 2009, proprio lungo la cancellata che separa la scuola media dalla strada all’angolo con via Vaiarini.

Un’opera realizzata a più mani dai ragazzi e per questo ancor più significativa. Ieri mattina la posa con una performance musicale degli studenti. Il mosaico fissato alla recinzione come la targa che ne ricorda il perché: “In memoria di Zahira Aitali e di tutte le donne morte per mano violenta di chi diceva di amarle, perché le loro storie non affondino nel silenzio, ma risveglino coscienza e civiltà”. Assieme allo stemma del Comune di Piacenza i loghi della media Calvino, dell’artistico Cassinari e della scuola di mosaico Intessere, che ha donato i tasselli.