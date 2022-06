Da lunedì gli agenti delle volanti di polizia potranno usare il taser

Da lunedì 6 giugno gli agenti delle volanti della Questura di Piacenza saranno dotati di taser. Il dispositivo potrà essere utilizzato, da personale specificatamente formato, durante le operazioni di polizia per immobilizzare temporaneamente un soggetto pericoloso. “Finora sono tre i taser destinati al nostro personale”- spiega il Questore Filippo Guglielmino. La “pistola elettrica” sarà in uso a 25 agenti abilitati, che la utilizzeranno a turno.

“La nostra città si va ad aggiungere alle province nelle quali i nostri agenti possono

utilizzare la pistola ad impulsi elettrici – scriveva in una nota, nei giorni scorsi, il sindacato autonomo di polizia Sap. “Una battaglia che, insieme a quella per l’assegnazione delle bodycam, portiamo avanti da troppo tempo. Il taser rappresenta sia un ottimo strumento di difesa per i nostri operatori che un efficace deterrente”.