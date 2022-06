Fiorenzuola, il centro diurno si sposta nell’ex asilo Lucca. “Servizio più fruibile”

Inaugurata nell’ex asilo Lucca la nuova “casa” del Dipartimento salute mentale di Fiorenzuola. Il Centro diurno Levante ha lasciato la sede storica in località Barabasca per spostarsi nel centro del paese, in via Teofilo Rossi 17. Il trasferimento consente di avere a disposizione spazi più facilmente accessibili agli assistiti e ai loro familiari, in un contesto urbano, anche per favorire i processi di socializzazione.

Il Centro diurno, collocato nell’edificio Fondazione Verani-Lucca, è aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16 ed è frequentato attualmente da una trentina di persone. Grazie alla nuova posizione, si prevede di incrementarne la fruibilità. Obiettivo dell’attività – come ricorda l’Ausl di Piacenza – è quello di sviluppare e valorizzare le abilità personali e sociali dell’utente, in stretto raccordo con i percorsi terapeutico riabilitativi elaborati con i professionisti del Centro di Salute mentale.