In Val Trebbia tutti pazzi per e-bike. La prova da Travo a Bobbiano

Sarà la voglia di estate, sarà che la benzina è ancora alle stelle, sarà che il Giro d’Italia fa girare le gambe. Ma questa è l’estate delle bici che ti promettono di portarti ovunque senza fare troppa fatica, mentre la stagione delle vallate gran turismo è iniziata in netto anticipo e fa già i suoi numeri fortunati. Bici al fiume, bici al Penice, bici a Brugnello, bici sulla Parcellara: è l’anno dei ciclisti, gli e-bikers, e chiunque può contare su nuove colonnine, tra Bobbio e Travo.

Questo porta anche a nuovi mestieri, assunzioni, meccanici, tecnici, come l’esempio di Leonardo Di Pierdomenico che affianca all’attività di agricoltore quella di guida sui sentieri su due ruote. E intanto, mentre la vendita di e-bike è quintuplicata, si pedala. Una rivoluzione silenziosa, che sembra qui restare più dei monopattini e conta un punto noleggio, nell’ambito dei fondi del Trebbia Bike, a Travo, con “Rockandrivers”, e nuova inventiva a Bobbio con tre stazioni del gruppo “Bobbioride”, ma anche iniziative singole di agriturismi, ristoranti, privati.

Le abbiamo provate per voi, con partenza da Travo e tour di 25 chilometri in poche ore arrivando fino in Val Luretta, Monticello, Bobbiano. Chi le ha provate dice: “Non credete a chi vi dice che sono come motorini, ma non credete neppure a chi vi dice che non riuscirete a fare la salita senza divertirvi”.