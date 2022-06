Un nuovo Doblò per Auser Argento Vivo: “A sostegno di chi ha bisogno”

Grazie al contributo di una quarantina di realtà imprenditoriali che hanno aderito al progetto Trasporto solidale, Auser Argento Vivo ha a disposizione un nuovo mezzo attrezzato. Si tratta di un fiat Doblò dotato di sollevatore, utilizzabile per i servizi di trasporto degli anziani che necessitano di essere accompagnati a visite mediche, cure ospedaliere. Il mezzo ne sostituisce uno precedente, diventato ormai vetusto.

La consegna ufficiale del fiat Doblò ai volontari castellani è stata l’occasione per rendere omaggio a tutti gli sponsor, i cui loghi compaiono sulle fiancate del mezzo. “Nonostante il momento particolare non vi siete tirati indietro e grazie a voi possiamo continuare a sostenere persone che ne hanno necessità” hanno detto Roberto Castaldo (Trasporto Solidale) e Domenico Caruso (Auser provinciale). I volontari di Argento Vivo a Castel San Giovanni svolgono una media di 110, 120 servizi ogni tre mesi, il che vuol dire una media di una servizio al giorno. “Come Auser provinciale – ha sottolineato Caruso – cerchiamo in tutti i modi di implementare il parco mezzi per questi importanti servizi”.