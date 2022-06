Borgonovo, chiuso il contenzioso dell’ex Rdb: 410mila euro al Comune

Il Comune di Borgonovo e l’ormai ex Rdb hanno chiuso un contenzioso che durava da anni. L’ente pubblico ha incassato 410mila euro per Imu e Tasi non versate, mettendo la parola fine a una storia dolorosa. Quella cioè legata allo stabilimento per la produzione del mattone che, in seguito al fallimento, lasciò a casa una cinquantina di dipendenti. Oggi l’intera area, 130 mila metri quadrati lungo la provinciale di Mottaziana all’imbocco di Borgonovo, è stata acquisita da Luciano e Riccardo Groppalli per essere riconvertita a produzione di alluminio.

Della gloriosa storia precedente, l’Rdb, restano intricati strascichi come i 371mila euro di Imu e Tasi non pagati che ora finalmente l’ente pubblico è riuscito a portare a casa. Il credito inizialmente vantato dal Comune era lievitato a 483mila euro, di cui 410mila euro è la somma pattuita per chiudere la vicenda.