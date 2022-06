“Burger Day”, premio al miglior panino nelle mense scolastiche di Piacenza

Nelle mense scolastiche del Comune di Piacenza si è celebrato ieri, con il “Burger Day”, il tradizionale pranzo che segna la festa per l’imminente arrivo delle vacanze estive. Per incoraggiare i bambini ad assaggiare nuovi sapori e, in particolare, cibi salutari e ricchi di proteine a base di legumi, anziché la tradizionale pizza o l’hamburger di carne è stato proposto un burger di lenticchie, presentato in modo insolito e coinvolgente con insalata, pomodoro, salsa rossa e pane disposti sul piatto, che gli alunni sono stati chiamati ad assemblare con la loro creatività.

Ogni classe, per ciascun turno in mensa in tutte le scuole coinvolte, ha concorso a ricevere in premio la pergamena per il miglior panino, a condizione che fosse stato mangiato tutto. L’iniziativa, promossa dai Servizi educativi e formativi del Comune di Piacenza d’intesa con i Dirigenti scolastici, nasce con l’obiettivo di far conoscere, apprezzare e gustare alimenti sani e nutrienti che, se proposti con formule accattivanti e con il richiamo di una competizione giocosa, possono più facilmente attrarre l’attenzione dei bambini e spingerli ad assaggiare qualcosa di nuovo, magari più lontano dai canoni delle specialità che tradizionalmente prediligono.