Mini bike, 50 bambini alla tappa podenzanese. Si replica a Vigolzone il 4 giugno

Circa 50 bambini tra i 5 e i 12 anni hanno partecipato alla tappa podenzanese del “Trofeo mini bike Unione Valnure Valchero”, iniziativa dedicata alla promozione dello sport sulle due ruote, all’apprendimento delle regole della strada e al divertimento promosso dalla Scuola ciclismo Piacenza in sinergia con la Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero, le associazioni sportive e i patrocini dell’Unione, dell’Editoriale Libertà e Coni.

L’organizzazione della tappa di Podenzano, la quarta delle cinque in programma, è stata del GS Podenzano, gruppo sportivo che è da sempre attivo nel mondo del ciclismo.

“E’ sempre una bella iniziativa quella del trofeo mini bike perché si promuove il ciclismo e lo sport; i bambini e i ragazzi sono sempre pronti a sfidare gli altri ragazzi e un po’ anche se stessi”, osserva Sandra Biondi del Gs Podenzano. E proprio il GS Podenzano ha ospitato, nella sua “casa dei ciclisti” di Altoè, una famiglia ucraina in fuga dalla guerra, coinvolgendola nella quotidianità del paese e nell’iniziativa del mini bike.

Uno dei due figli, Daniel, 10 anni, ha infatti partecipato alla prova con tutti gli altri bambini spingendo sui pedali per concludere il percorso al parco di via Di Vittorio. Il trofeo mini bike è come sempre anche un momento in cui i ragazzi stanno insieme divertendosi imparando le regole dello stare in strada. Come ogni anno, infatti, si sono cimentati nelle prove di educazione stradale con la Polizia locale. Tutti sono stati premiati. La Croce Rossa, sede di Podenzano, si è occupata dell’assistenza sanitaria.

Ultimo appuntamento sabato 4 giugno a Vigolzone con ritrovo alle 15.30 all’area verde di via Montanelli.